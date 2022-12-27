Весь в деда-короля: принц Джордж продемонстрировал свой художественный талант

В аккаунте принца и принцессы Уэльских королевская семья поделилась рисунком, который нарисовал 9-летний принц Джордж. Это рисунок праздничного оленя. Подпись под снимком гласит:

"Счастливого Рождества. Нарисовано принцем Джорджем".

"Похоже, кто-то унаследовал художественные таланты мамы! Спасибо, что поделились, это так впечатляет Счастливого Рождества!" - пишет один из фолловеров в комментариях. "Ух ты!!!! Столько талантов у маленького мальчика! Похож на свою мамочку!" - добавляет еще один.

Король Чарльз, к слову, очень увлекается рисованием. Репродукцию картины, которую он нарисовал в 2001 году, продали в десять раз дороже, чем она была оценена изначально. Подробнее об этом мы рассказывали вот здесь.

Напомним, на Рождество члены королевской семьи собрались в Сандрингеме и посетили церковь святой Марии Магдалины, где прошла праздничная служба.

Британская королевская семья в Сандрингеме / Фото: Getty Images

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