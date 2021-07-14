Веселая королева: Максиму запечатлели за рулем грузовика

50-летняя королева-консорт Нидерландов сегодня появилась на необычном для себя мероприятии.

Королева Максима, супруга короля Нидерландов Виллема-Александра, нанесла визит в школу водителей грузовиков в Ньювегейне. Она приехала на мероприятие в белой блузке с эффектным большим бантом с одной стороны и широких синих брюках клеш, которые дополнила клатчем в тон и босоножками на платформе.

Королева Максима / Getty Images

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Несколько любимых драгоценных браслетов и часы на черном кожаном ремешке были на запястьях королевы. Также королева была с очень простой прической и с неподдельными эмоциями на лице.

Королева даже села за руль грузовика, и сама взяла несколько уроков вождения. Интересно, Максима водит легковой автомобиль с таким же восторгом?

Королева Максима / Getty Images

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Королева Нидерландов Максима (21 фото)

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