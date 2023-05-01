Веселая принцесса: невестка королевы Максимы сыграла в футбол на высоких каблуках

Праздничные мероприятия по этому поводу посетили не только именинник король Виллем-Александр и его красавица-супруга - королева Максима, но и их родственники. Супруга младшего брата короля Виллема-Александра - принца Константина - принцесса Лаурентин – очень активно общалась с публикой, принимала участие в спортивных играх и даже играла в футбол на огромных каблуках.

Принцесса Лаурентин / Фото: Getty Images

Королевская особа была одета в белую рубашку и светлый брючный костюм с принтом и обута в туфли на очень высоких каблуках с открытыми носами. На ногах у нее был заметен красный педикюр, ногти на руках также были накрашены красным лаком. Принцесса подчеркнула талию широким поясом и сделала стильную укладку и насыщенный макияж. В ее ушах сверкали крупные серьги-кольца.

Похоже, Лаурентин и ее муж принц Константин не чувствуют себя "запасными", как принц Гарри и Меган Маркл, и охотно исполняют свои королевские обязанности, живя в нидерландской королевской семье.

Принцесса Лаурентин / Фото: Getty Images

И хотя на праздновании Дня короля королева Максима выглядела невероятно ярко в костюме цвета травы, ее родственница не осталась незамеченной на ее фоне.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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