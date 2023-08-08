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Веселилась на банджи-батуте: дочь Зары Тиндалл провела время в Гэткомб-парке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
432
Время на прочтение
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Веселилась на банджи-батуте: дочь Зары Тиндалл провела время в Гэткомб-парке

Миа Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара Тиндалл взяла на фестиваль британского троеборья всех своих детей.

Вчера мы показывали вам ее очаровательного сына Лукаса, которому два года.

Зара Тиндалл с детьми - дочерью Леной и сыном Лукасом / © Getty Images
Зара Тиндалл с детьми - дочерью Леной и сыном Лукасом / Фото: Getty Images

Также Зара взяла с собой и старшую дочь – 9-летнюю Мию. Девочка прыгала на банджи-батуте в Гэткомб-парке, пока ее мама Зара участвовала в конных соревнованиях.

Миа была одета в спортивную одежду и розовый носки. Она кувыркалась на этом батуте и весело проводила время.

Миа Тиндалл / © Getty Images
Миа Тиндалл / Фото: Getty Images

Напомним, Зара и ее муж Майк много времени проводят на разных спортивных мероприятиях. В прошлом месяце они практически не пропустили ни одного дня Уимблдонского теннисного турнира.

Миа Тиндалл / © Getty Images
Миа Тиндалл / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
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