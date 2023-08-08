Веселилась на банджи-батуте: дочь Зары Тиндалл провела время в Гэткомб-парке

Зара Тиндалл взяла на фестиваль британского троеборья всех своих детей.
Вчера мы показывали вам ее очаровательного сына Лукаса, которому два года.
Также Зара взяла с собой и старшую дочь – 9-летнюю Мию. Девочка прыгала на банджи-батуте в Гэткомб-парке, пока ее мама Зара участвовала в конных соревнованиях.
Миа была одета в спортивную одежду и розовый носки. Она кувыркалась на этом батуте и весело проводила время.
Напомним, Зара и ее муж Майк много времени проводят на разных спортивных мероприятиях. В прошлом месяце они практически не пропустили ни одного дня Уимблдонского теннисного турнира.
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