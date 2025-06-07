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Весело провели время: Меган Маркл и принц Гарри сводили детей в Диснейленд
Во время поездки Сассекские много катались на атракционах и веселились.
Меган, герцогиня Сассекская, продолжает делиться трогательными моментами из своей семейной жизни с мужем принцем Гарри и их двумя детьми, Арчи и Лилибет.
Герцогиня опубликовала в своем новом посте в Instagram видеоколлаж из фотографий, который они с мужем сделали во время поездки в Диснейленд.
Парк развлечений семья посетила на четвертый день рождения своей дочери. Там они наслаждалась различными аттракционами, дети общались со сказочными персонажами, много фотографировались и гуляли.
Поскольку посещение Диснейленд было связано с днем рождения Лили, то присутствовал и большой торт, украшенный в стиле мультфильма «Русалочка».
Лица детей Сассекские не показывают публике.
Напомним, что в день рожения малышки Лили Меган опубликовала несколько фотографий из личного архива, которые ранее не показывала поклонникам. Герцогиня даже показала забавное видео из родильной палаты, как пыталась прискорить роды танцами.