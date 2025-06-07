Весело провели время: Меган Маркл и принц Гарри сводили детей в Диснейленд

Меган, Гарри и их дети на атракционе / © Instagram Меган Маркл

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Меган, герцогиня Сассекская, продолжает делиться трогательными моментами из своей семейной жизни с мужем принцем Гарри и их двумя детьми, Арчи и Лилибет.

Герцогиня опубликовала в своем новом посте в Instagram видеоколлаж из фотографий, который они с мужем сделали во время поездки в Диснейленд.

Счастливая семья Сассекских позирует для фотографии / © Instagram Меган Маркл

Парк развлечений семья посетила на четвертый день рождения своей дочери. Там они наслаждалась различными аттракционами, дети общались со сказочными персонажами, много фотографировались и гуляли.

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Гарри, Меган, Арчи и Лили / © Instagram Меган Маркл

Поскольку посещение Диснейленд было связано с днем рождения Лили, то присутствовал и большой торт, украшенный в стиле мультфильма «Русалочка».

Торт Лили / © Instagram Меган Маркл

Арчи и Лили на атракционах / © Instagram Меган Маркл

Лица детей Сассекские не показывают публике.

Семья катается на атракционах / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри, Меган Маркл и их дети / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри, Меган и их сын Арчи / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри и принцесса Лили / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри, Меган и Лили / © Instagram Меган Маркл

Напомним, что в день рожения малышки Лили Меган опубликовала несколько фотографий из личного архива, которые ранее не показывала поклонникам. Герцогиня даже показала забавное видео из родильной палаты, как пыталась прискорить роды танцами.

Беременная Меган танцует в палате, чтобы прискорить роды / © Instagram Меган Маркл