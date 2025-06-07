ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

Весело провели время: Меган Маркл и принц Гарри сводили детей в Диснейленд

Во время поездки Сассекские много катались на атракционах и веселились.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Меган, Гарри и их дети на атракционе

Меган, Гарри и их дети на атракционе / © Instagram Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская, продолжает делиться трогательными моментами из своей семейной жизни с мужем принцем Гарри и их двумя детьми, Арчи и Лилибет.

Герцогиня опубликовала в своем новом посте в Instagram видеоколлаж из фотографий, который они с мужем сделали во время поездки в Диснейленд.

Счастливая семья Сассекских позирует для фотографии / © Instagram Меган Маркл

Счастливая семья Сассекских позирует для фотографии / © Instagram Меган Маркл

Парк развлечений семья посетила на четвертый день рождения своей дочери. Там они наслаждалась различными аттракционами, дети общались со сказочными персонажами, много фотографировались и гуляли.

Гарри, Меган, Арчи и Лили / © Instagram Меган Маркл

Гарри, Меган, Арчи и Лили / © Instagram Меган Маркл

Поскольку посещение Диснейленд было связано с днем рождения Лили, то присутствовал и большой торт, украшенный в стиле мультфильма «Русалочка».

Торт Лили / © Instagram Меган Маркл

Торт Лили / © Instagram Меган Маркл

Арчи и Лили на атракционах / © Instagram Меган Маркл

Арчи и Лили на атракционах / © Instagram Меган Маркл

Лица детей Сассекские не показывают публике.

Семья катается на атракционах / © Instagram Меган Маркл

Семья катается на атракционах / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри, Меган Маркл и их дети / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри, Меган Маркл и их дети / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри, Меган и их сын Арчи / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри, Меган и их сын Арчи / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри и принцесса Лили / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри и принцесса Лили / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри, Меган и Лили / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри, Меган и Лили / © Instagram Меган Маркл

Напомним, что в день рожения малышки Лили Меган опубликовала несколько фотографий из личного архива, которые ранее не показывала поклонникам. Герцогиня даже показала забавное видео из родильной палаты, как пыталась прискорить роды танцами.

Беременная Меган танцует в палате, чтобы прискорить роды / © Instagram Меган Маркл

Беременная Меган танцует в палате, чтобы прискорить роды / © Instagram Меган Маркл

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie