Веселые и расслабленные: Билл и Хиллари Клинтон запечатлели за ланчем

Веселые и расслабленные: Билл и Хиллари Клинтон запечатлели за ланчем

Супруги были сфотографированы в Нью-Йорке.

73-летняя Хиллари и ее 74-летний муж Билл Клинтон вчера, 23 июня, попали под прицел уличных фотографов, когда обедали в каком-то заведении. Политики активно вели беседу, сидя за столиком, и выглядели вовлеченными в разговор.

На фото видно, что Билл Клинтон пришел на ланч в классическом костюме и лавандовой рубашке, а его супруга Хиллари была облачена в темно-синий жакет.

Билл Клинтон и Хиллари Клинтон / Getty Images

Последний раз на публике мы видели Хиллари Клинтон в январе на инаугурации президента Джо Байдена. Тогда политик была облачена в шоколадно-пурпурный наряд. Она надела пурпурного цвета брючный костюм и шоколадное пальто.

Билл и Хиллари Клинтон

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Стиль Хиллари Клинтон (13 фото)

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