Веселые монархи: королева Максима и король Виллем-Александр сфотографировались с детьми

Королева Максима и король Виллем-Александр посетили Королевские игры KBS Klippeholm и школу CBS Vesterhavet 26 апреля 2024 года в Хофддорпе.

Максима, традиционно, выглядела лучезарно и была одета в длинное пальто и обута в высокие кожаные сапоги баклажанового цвета на каблуках. Ее Величество собрала волосы в пучок сзади, надела крупные серьги-висюльки, сделала макияж глаз и подчеркнула губы помадой.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Король Виллем-Александр надел светлую рубашку, синий костюм и оранжевый галстук. Королевская чета с радостью провела время с детьми и пофотографировалась на мероприятии.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, королева Максима в ярко-красном аутфите посетила открытие ресторана в Амстердама.

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