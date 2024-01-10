Веселые ночи с принцем Уильямом: в TikTok завирусилось видео с юной принцессой Кейт

Вчера принцесса Уэльская отпраздновала 42-й день рождения. Поклонники вспоминали, какой были юные годы будущей на тот момент жены наследника престола.

Ролик, который опубликовали королевские поклонники в TikTok, показывает, какой была жизнь Кейт Миддлтон до того, как она вышла замуж за принца Уильяма.

В ролике показано множество фотографий 20-летней Кейт на вечеринке с принцем Уильямом и ее сестрой Пиппой Миддлтон.

"Кейт Миддлтон до королевской семьи (много вечеринок с Уильямом)", — подписал аккаунт фанат @jusst_tiktokss под ремикс на Gimme! Gimme! Gimme! Группы ABBA.

Жизнь будущей принцессы Уэльской до свадьбы была веселой и беззаботной. Поклонники остались в восторге от ролика.

Напомним, ранее мы рассказывали, что принц Уильям поделился грустным сообщением в соцсети X в день рождения своей супруги.

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