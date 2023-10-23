Веселый и без Меган: принца Гарри запечатлели на Гран-при "Формулы-1"

Принц Гарри ненадолго покинул Монтесито и приехал в Остин в Техасе.
Герцог приехал, чтобы посмотреть Гран-при США "Формулы-1". Принца Гарри запечатлели папарацци в отличном настроении перед началом гонки.
Одет герцог Сассекский был в черную футболку-поло и синие джинсы и был в солнцезащитных очках.
Гарри запечатлели во время разговора с членами команды Mercedes и исполнительным директором Гран-при Mercedes Тото Вольфом в гараже перед гонкой.
Меган Маркл мужа не сопровождала, она осталась дома с двумя детьми пары. Супруги недавно вернулись в США из роскошного путешествия по Карибскому морю. Пара была сфотографирована по прилете в Атланту после их пребывания на острове Кануан в Сент-Винсенте и Гренадинах.
А еще раньше Гарри с Меган посещали Нью-Йорк и были в Германии на "Играх непокоренных".
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