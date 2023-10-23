Веселый и без Меган: принца Гарри запечатлели на Гран-при "Формулы-1"

Принц Гарри ненадолго покинул Монтесито и приехал в Остин в Техасе.

Герцог приехал, чтобы посмотреть Гран-при США "Формулы-1". Принца Гарри запечатлели папарацци в отличном настроении перед началом гонки.

Одет герцог Сассекский был в черную футболку-поло и синие джинсы и был в солнцезащитных очках.

Гарри запечатлели во время разговора с членами команды Mercedes и исполнительным директором Гран-при Mercedes Тото Вольфом в гараже перед гонкой.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Меган Маркл мужа не сопровождала, она осталась дома с двумя детьми пары. Супруги недавно вернулись в США из роскошного путешествия по Карибскому морю. Пара была сфотографирована по прилете в Атланту после их пребывания на острове Кануан в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

А еще раньше Гарри с Меган посещали Нью-Йорк и были в Германии на "Играх непокоренных".

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

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