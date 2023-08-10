Веселый и расслабленный: принца Гарри запечатлели в аэропорту

10 августа герцог Сассекский вылетал из аэропорта Ханеда в Токио вместе со своим другом, с которым они вместе играют в поло в Лос-Анджелесе - Начо Фигуэросом.

Герцог Сассекский на этой неделе находится в Азии и появится на спортивном саммите в Японии, а также сыграет в Кубке Сентебале по поло в Сингапуре. Однако в путешествие он отправился без своей жены Меган Маркл, она осталась с детьми в Монтесито.

38-летний Гарри выглядел расслабленно и был одет в темный пиджак, синие джинсы и замшевые слипоны. За плечами у него был большой черный рюкзак с вещами. Во вторник Гарри посетил мероприятием ISPS Sports Values ​​Summit-Special Edition, который состоится в Сингапуре.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Гарри основал благотворительную организацию Sentebale вместе с принцем Лесото Сиисо в 2006 году, чтобы помочь детям и молодежи, пострадавшим от бедности, неравенства и ВИЧ/СПИДа на юге Африки. С 2010 года Кубок Поло собрал более 14 миллионов долларов на работу организации, и Гарри примет участие в матче в субботу.

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