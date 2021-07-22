Веселый и с бокалом пива: принца Чарльза запечатлели в пабе

Принца Чарльза вчера запечатлели в очень забавном виде на последнем мероприятии в графствах Девон и Корнуолл.

72-летний принц Уэльский попал в объектив фотографов, которые приехали освещать визит королевской пары, с бокалом пива в руках. Его сфотографировали во время посещения паба Duke of York Inn, где он присоединился к писателю сэру Майклу Морпурго в обеденном клубе для местных жителей со своей супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской.

Принц Чарльз / Getty Images

Принц Чарльз был очень веселым, он шутил и смеялся. Герцогиня Камилла в этот день впечатлила очередным элегантным образом. На публике 74-летняя супруга наследника британской короны появилась в нежно-голубом прямом платье с рукавами три четверти и молнией посередине, обута герцогиня была в бежевые туфли на каблуках, а в руках держала зонт от солнца.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

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Принц Чарльз и герцогиня Камилла во время визита в графства Девон и Корнуолл (17 фото)

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