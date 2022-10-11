Веселый и улыбчивый: принц Гарри впервые появился на публике после смерти любимой бабушки

Принц Гарри созвонился с победителям премии Wellchild Awards, которую ему пришлось отменить из-за смерти королевы Елизаветы II, и во время беседы он рассказал о своих детях и детях – сыне Арчи и дочери Лилибет.

Герцог Сассекский и его жена герцогиня Меган должны были посетить церемонию вручения наград WellChild Awards в Лондоне в прошлом месяце во время их поездки в Великобританию. Но мероприятие пришлось отменить из-за внезапной кончины королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в замке Балморал, в Шотландии.

Чтобы выполнить свое обещание встретиться с лауреатами, Гарри провел видеозвонок с ними и их семьями, чтобы извиниться за то, что не смог присутствовать на церемонии, и поздравить их с наградами, пишет mirror.

Одним из детей, с которым принц разговаривал, был четырехлетний Генри Уэйнс, страдающий серьезными проблемами со здоровьем. Во время беседы с ним и его родителям Гарри извинился перед мальчиком за то, что не смог вручить свою награду, и мальчик сказал ему: «Все в порядке». А принц добавил: «Ты говоришь прямо как мой сын Арчи. Такой же милый голосок. Мне это нравится».

Во время разговора у принца Гарри также спросили о его двоих детях и герцог Сассекский ответил: «У них все отлично. Арчи очень-очень занят, а Лили учится разговаривать и это здорово!»

Также Гарри поболтал с 10-летней Шакирой Кроутер, пережившей редкую мозговую инфекцию. Она сказала принцу: «Мне жаль вашу бабушку Королеву».

А Эвелин Роджер, медсестра детского хосписа, чья работа финансировалась мемориальным фондом принцессы Дианы, сказала Гарри: «Я думаю, твоя мама очень гордилась бы тем, чего вы добились. И я также думаю, что как мама она бы очень гордилась вами, Гарри». На что принц ответил: «Это очень мило, спасибо».

Напомним, герцог Сассекский является покровителем WellChild, национальной благотворительной организации для тяжелобольных детей и их семей с 2007 года, и, несмотря на то, что он ушел с поста работающего члена королевской семьи, он сохранил свои связи с этой организацией.

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