Весьма необычно: стало известно, что носила в своей сумке королева-мать Елизавета

Мать королевы Елизаветы II – Елизавета Боуз-Лайон любила сумки бренда Launer. Именно с ее легкой руки королевская семья начала сотрудничать с этой маркой.
История сотрудничества королевской семьи с брендом Launer началась в 1950-х годах, когда королева-мать Елизавета приобрела у этого бренда свою первую сумку. Основанный в 1940-х годах Сэмом Лаунером, бежавшим из Чехословакии с женой и двумя сыновьями во время войны, бренд получил Королевский ордер в 1968 году.
А что же носила в своей сумке покойная королева-мать? Как пишет Daily Mail сумка Елизаветы Боуз-Лайон была преимущественно пустой. Она могла носить там лишь носовой платок.
Кстати, ее дочь королева Елизавета II носила в сумке намного больше необходимых ей вещей: маленькое зеркало и помада, хотя часто ее видели на публике поправляющей макияж помадой Clarins, но без использования зеркала. Также там было несколько мятных леденцов, влажные салфетки, очки для чтения и 5 фунтов стерлингов, чтобы сделать пожертвование во время церковной службы.
Ранее мы рассказывали, что же носит в своей сумке королевы Камилла.
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