Весной будет интересно: Кейт и Уильям готовятся к королевскому туру

Принц Уильям и герцогиня Кейт готовятся предстоящей весной отправиться в новый королевский тур.

Герцог и герцогиня Кембриджские отправятся на Карибы в рамках королевского тура, посвященного платиновому юбилею королевы. Предполагается, что визиты в ряд стран Содружества входят в повестку дня принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской.

Как сообщает Daily Mail, представители Кембриджей были замечены на крупнейшем острове Белиза, Амбергрис-Кей, на прошлой неделе, где, как предполагают журналисты, готовились к предстоящему туру королевской пары.

Королева Елизавета II является главой государства Белиз, а Уильям тренировался в полку Уэльской гвардии в этой центральноамериканской стране в 2000 году. Принц Гарри также посетил Белиз в рамках тура, посвященного бриллиантовому юбилею королевы, в 2012 году. Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская, а также Кембриджские также совершили зарубежные поездки, чтобы отпраздновать 60-летие правления монарха.

Герцогиня Кейт и принц Уильям / Associated Press

Кенсингтонский дворец, правда, пока предстоящий тур никак не комментирует. Ограничения на поездки во время пандемии привели к отсрочке королевских туров: принц Чарльз и Камилла совершили свою первую крупную поездку почти за два года в Иорданию и Египет в ноябре 2021 года. А последний совместный зарубежный тур Уильяма и Кейт был в Ирландию в марте 2020 года. В декабре 2020 года пара также совершила трехдневный тур по Шотландии, Англии и Уэльсу и провела неделю в Шотландии в мае прошлого года.

Также известно, что принц Уильям посетит Объединенные Арабские Эмираты 10 февраля. Этот визит проводится по запросу Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития и станет первой официальной поездкой Уильяма в ОАЭ.

Принц Уильям / Associated Press

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