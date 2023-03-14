Весной в шубе: кронпринцесса Виктория посетила праздник в честь себя в Стокгольме

Кронпринцесса приехала с мужем кронпринцем Даниэлем, дочерью принцессой Эстель и сыном Оскаром. Мероприятие состоялось еще 12 марта.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль с детьми / Фото: Getty Images

Принцесса Виктория надела в этот день пальто из искусственного меха от Standstudio official, была в темных брюках и черных замшевых ботильонах на танкетке от Prada. Также на ней были кожаные перчатки от Handsome Stockholm, а из украшений – золотые серьги в ушах и колье в виде цепи на шее. Принцесса сделала свою любимую классическую прическу и дневной макияж.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Дочь Виктории – принцесса Эстель была тоже в меховом пальто такого же цвета, как и у мамы, в синих штанах, меховых сапогах, перчатках и светлой шапке. А принц Оскар был в сером пальто, черных брюках, черных ботинках и в серой шапке. В темно-синем аутфите предстал на публике и муж кронпринцессы – кронпринц Даниэль.

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