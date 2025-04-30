ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
251
Время на прочтение
1 мин

Вестминстерское аббатство поделилось в Сети свадебным видео Кейт и Уильяма Уэльских

Вестминстерское аббатство в Лондоне поделилось видео со дня свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в честь 14-й годовщины, которую пара праздновала 29 апреля.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям в день свадьбы

Кейт и Уильям в день свадьбы / © Getty Images

На своей странице в соцсети X Вестминстерское аббатство опубликовало видеоролик с того большого дня. В клипе видно, как невеста и жених выходят из церкви, держась за руки, а за ними следуют сестра Кейт — Пиппа Миддлтон и брат Уильяма — принц Гарри.

Под звон колоколов аббатства подъезжает конный экипаж, чтобы молодожены могли проехать по улицам Лондона и поприветствовать публику, которая собралась их поздравить с днем свадьбы.

А после этого Уильям и Кейт появились на балконе Букингемского дворца и обменялись двумя поцелуями, оба поцелуя были встречены бурными аплодисментами собравшейся внизу у балкона толпы людей.

Поцелуй на балконе / © Associated Press

Поцелуй на балконе / © Associated Press

Напомним, вчерашнюю годовщину свадьбы принц и принцесса Уэльские провели в Шотландии.

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie