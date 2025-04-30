Вестминстерское аббатство поделилось в Сети свадебным видео Кейт и Уильяма Уэльских

Кейт и Уильям в день свадьбы / © Getty Images

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На своей странице в соцсети X Вестминстерское аббатство опубликовало видеоролик с того большого дня. В клипе видно, как невеста и жених выходят из церкви, держась за руки, а за ними следуют сестра Кейт — Пиппа Миддлтон и брат Уильяма — принц Гарри.

Под звон колоколов аббатства подъезжает конный экипаж, чтобы молодожены могли проехать по улицам Лондона и поприветствовать публику, которая собралась их поздравить с днем свадьбы.

А после этого Уильям и Кейт появились на балконе Букингемского дворца и обменялись двумя поцелуями, оба поцелуя были встречены бурными аплодисментами собравшейся внизу у балкона толпы людей.

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Поцелуй на балконе / © Associated Press

Напомним, вчерашнюю годовщину свадьбы принц и принцесса Уэльские провели в Шотландии.

Кейт и Уильям в Шотландии / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press