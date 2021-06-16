Ветер испортил прическу: королева Летиция оконфузилась на официальной встрече

Погода немного испортила укладку, но королева быстро все исправила.

15 июня король Испании Филипп и королева Летиция приветствовали президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и его жену Ким Чжон Сук на государственной церемонии, состоявшейся в Королевском дворце в Мадриде. Президент прибыл в Испанию с трехдневным государственным визитом. Это первый его визит в страну за 14 лет.

Король Испании Филипп и королева Летиция / Getty Images

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Для своего выхода Летиция выбрала нежный наряд розового оттенка, который состоял из майки и кружевной юбки миди. Украшал наряд тонкий пояс, подчеркивающий изящную талию королевы. Обула она остроносые замшевые мюли с прозрачной деталью. На руке у королевы красовалось ее любимое кольцо, а в ушах были небольшие сережки в виде цветов. Филипп же был, как всегда, очень элегантен в идеально сшитом костюме, который дополняла светлая рубашка и галстук.

Забавно, что прямо перед самим появление президентской четы из Южной Кореи на улице поднялся сильный ветер, который напрочь испортил прическу Летиции. Королева быстро попыталась поправить волосы руками, и до встречи с президентом уже все было хорошо.

Королева Летиция / Getty Images

Король Испании Филипп и королева Летиция / Getty Images

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Тиары королевы Летиции (9 фото)

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