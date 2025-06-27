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Ветер испортил укладку: королева Матильда с мужем-королем была запечатлена в аэропорту
Королева Матильда и король Филипп завершили свой визит в Республику Чили.
Вчера бельгийскую королевскую чету запечатлели в аэропорту. Их официальный визит в страну завершился и королева Матильда и король Филипп отправились домой в Брюссель.
На Матильде в этот раз было светло-коралловое платье с длинными рукавами, пуговицами на манжетах, юбкой-плисе и пальто, подобранное в тон наряду, которое королева набросила на плечи. В руках Ее Величество также держала клатч в тон и солнцезащитные очки. На запястье у Матильды был золотой браслет (ее любимый) и часы, а вот с погодой не повезло, ветер испортил укладку королеве.
Король Филипп, чью прическу также испортил ветер, был в темно-сером костюме, белой рубашке и желтом галстуке в мелкий принт.
Также мы показывали ранее несколько образов, в которых королева Матильда появлялась на мероприятиях в рамках визита Их Величеств в Чили.