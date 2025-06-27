Ветер испортил укладку: королева Матильда с мужем-королем была запечатлена в аэропорту

Король Филипп и королева Матильда / © Getty Images

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Вчера бельгийскую королевскую чету запечатлели в аэропорту. Их официальный визит в страну завершился и королева Матильда и король Филипп отправились домой в Брюссель.

На Матильде в этот раз было светло-коралловое платье с длинными рукавами, пуговицами на манжетах, юбкой-плисе и пальто, подобранное в тон наряду, которое королева набросила на плечи. В руках Ее Величество также держала клатч в тон и солнцезащитные очки. На запястье у Матильды был золотой браслет (ее любимый) и часы, а вот с погодой не повезло, ветер испортил укладку королеве.

Король Филипп и королева Матильда / © Getty Images

Король Филипп, чью прическу также испортил ветер, был в темно-сером костюме, белой рубашке и желтом галстуке в мелкий принт.

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Также мы показывали ранее несколько образов, в которых королева Матильда появлялась на мероприятиях в рамках визита Их Величеств в Чили.

Королева Матильда / © Getty Images

Король Филипп и королева Матильда / © Getty Images

Король Филипп и королева Матильда / © Getty Images

Король Филипп и королева Матильда / © Getty Images