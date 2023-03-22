Ветер испортил укладку: королеву Матильду сфотографировали в аэропорту

Их королевских Высочество королеву Матильду и короля Филиппа сфотографировали, когда они садились в самолет в Брюсселе на официальной церемонии отъезда.

50-летняя королева была одета в черном платье миди в белый принт и в белоснежном пальто, а также надела черные колготы и черные туфли-лодочки на каблуках из замши. В руках у королевы был черный клатч. Из украшений она надела кольцо с сапфиром, золотой браслет с рубином, золотой браслет-цепочку с подвесками и часы. Также в ушах у нее были серьги-висюльки, на лице макияж, а волосы уложены в прическу.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Правда погода в этот день выдалась ветренной и немного испортила прическу королеве. Но, с кем не бывает, например, королеве Камилле ветер часто портит укладки, как и принцессе Уэльской Кэтрин.

Король поднимался на трап самолета одет в черный костюм, белоснежную рубашку и белый галстук в серую полоску.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

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