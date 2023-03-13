Ветер не испортил лук: стильная принцесса Уэльская в новом образе приехала на службу

Принц и принцесса Уэльские сегодня посетили ежегодную службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Кэтрин сегодня выглядела изящно в новом костюме от Erdem, стоимостью 2622 доллара, состоящем из короткого жакета с цветочным принтом и баской и миди-юбки. Сегодня выдалась ветренная погода и ветер немного вздернул юбку Кэтрин, но благодаря фасону она не поднялась выше.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Этот костюм из коллекции осень-зима 2023 принцесса сочетала с плоской синей шляпой, синими замшевыми туфлями-лодочками на шпильках, синими перчатками, которые держала в руках и клатчем в тон. Также Кейт подобрала к луку серьги с сапфирами из коллекции принцессы Дианы, надела свое помолвочное кольцо и пришпилила к жакету бриллиантовую брошку.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

У Кейт были красиво собраны в прическу волосы, а на лице был достаточно насыщенный макияж. Принцесса все время придерживала шляпу, чтобы ее не сорвало порывом ветра.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принц Уильям также отлично выглядел в синем костюме, белой рубашке и в светло-синем галстуке в мелкий принт.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям сопровождали на службе короля Чарльза III и королеву Камиллу. Также на мероприятии присутствовали новоиспеченные герцог и герцогиня Эдинбургские.

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