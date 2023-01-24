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Ветер сыграл злую шутку с Анной Винтур: главный редактор Vogue посетила показ Chanel

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
12к
Время на прочтение
1 мин
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Ветер сыграл злую шутку с Анной Винтур: главный редактор Vogue посетила показ Chanel

Анна Винтур / Фото: Getty Images

В Париже продолжается Неделя высокой моды.

В столицу Франции в эти дни съехались все знаменитости. Главный редактор Vogue Анна Винтур также приехала, чтобы посмотреть показ новой весенней коллекции Дома Chanel.

Анна Винтур / © Getty Images
Анна Винтур / Фото: Getty Images

Редактор была одета в плюшевую шубу с поясом на талии, под которой было платье с принтом, и обута в высокие сапоги из змеиной кожи бордового цвета на высоких каблуках и с тонким ремешком.

Выглядела Анна Винтур, как всегда, безупречно, но неожиданно ее образ испортил ветер. Погода в Париже выдалась ветреной, и идеальная укладка госпожи Винтур слегка испортилась, а фото папарацци получились смешными.

Анна Винтур / © Getty Images
Анна Винтур / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
12к
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