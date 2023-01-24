Ветер сыграл злую шутку с Анной Винтур: главный редактор Vogue посетила показ Chanel

В Париже продолжается Неделя высокой моды.
В столицу Франции в эти дни съехались все знаменитости. Главный редактор Vogue Анна Винтур также приехала, чтобы посмотреть показ новой весенней коллекции Дома Chanel.
Редактор была одета в плюшевую шубу с поясом на талии, под которой было платье с принтом, и обута в высокие сапоги из змеиной кожи бордового цвета на высоких каблуках и с тонким ремешком.
Выглядела Анна Винтур, как всегда, безупречно, но неожиданно ее образ испортил ветер. Погода в Париже выдалась ветреной, и идеальная укладка госпожи Винтур слегка испортилась, а фото папарацци получились смешными.
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