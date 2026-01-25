Ветер сыграл злую шутку с прической Зары Тиндалл, а фотографы не замедлили это запечатлеть

Зара Тиндалл / © Getty Images

Дочь принцессы Анны выглядела невероятно элегантно, несмотря на ветреную зимнюю погоду, которая испортила ей прическу. Зара надела пальто цвета индиго в елочку от The Fold London, к которому пришпилила воротник из искусственного меха Helen moore england и такое же манжеты на рукава, через плечо у нее висела маленькая сумка Aspinal of London из стеганой кожи темно-синего цвета, а обута Тиндалл была в высокие замшевые сапоги на каблуках от Lk Bennett London.

Образ королевской особы дополнял зеленый ободок на голове Camilla Rose Millinery, благодаря которому волосы Зары не растрепались на ветру еще сильнее, а также она надела серьги-кольца Calleija Jewellers из 18-каратного желтого золота с двойными съемными звеньями, стоимостью 9410 долларов.

У дочери принцессы Анны прекрасный вкус и чувство стиля. Напомним, недавно она произвела фурор на фестивале в Австралии, появившись на публике в розовом платье.