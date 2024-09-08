Вид завораживает: Ольга Харлан показала неверотяные кадры из отпуска с женихом

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан продолжает делиться с подписчиками своего Instagram фотографиями с отпуска, который она проводит со своим женихом Луиджи Самеле в США.
Оля опубликовала невероятные кадры с посещения Хорсшу Бенд - подковообразный меандр реки Колорадо на территории национальной зоны отдыха каньона Глен. Это место является популярным туристическим объектом, расположено к югу-западу от города Пейдж в Аризоне.
Ольга и ее жених, наслаждаются там своим летне-осенним отпуском.
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Недавно, напомним, пара объявила о своей помолвке и Харлан делилась кадрами, как Луиджи сделал ей предложение на пляже.
А ТСН.ua рассказывал историю любви этой красивой пары.
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