- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 196
- Время на прочтение
- 1 мин
Виделся не только с королем: стало известно, кого еще посещал принц Гарри во время поездки в Лондон
Принц Гарри тайно посетил еще одного члена королевской семьи во время своей поездки в Великобританию этой осенью.
Четырехдневный визит принца Гарри в Великобританию включал в себя воссоединение с его отцом, королем Чарльзом, после почти двухлетней разлуки, а также тайный визит к другому члену королевской семьи.
Журнал People! пишет, что во время этой поездки Гарри посетил Кенсингтонский дворец, чтобы лично выразить свое почтение и соболезнования принцу Эдуарду, герцогу Кентскому, в связи со смертью его жены, Кэтрин, герцогини Кентской. Она скончалась 4 сентября в возрасте 92 лет, а прощание с ней состоялось 16 сентября в Лондоне, его посетили многие члены семьи, в том числе принц и принцесса Уэльские и король Чарльз.
Напомним, после визита в Лондон принц Гарри неожиданно посетил Киев. Герцог прибыл по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения в ходе трехлетней войны с Россией.
Ранее мы писали, где остановился принц в украинской столице и провел ночь не побоявщись обстрелов со стороны России.