Виделся не только с королем: стало известно, кого еще посещал принц Гарри во время поездки в Лондон

Принц Гарри в Лондоне / © Associated Press

Четырехдневный визит принца Гарри в Великобританию включал в себя воссоединение с его отцом, королем Чарльзом, после почти двухлетней разлуки, а также тайный визит к другому члену королевской семьи.

Журнал People! пишет, что во время этой поездки Гарри посетил Кенсингтонский дворец, чтобы лично выразить свое почтение и соболезнования принцу Эдуарду, герцогу Кентскому, в связи со смертью его жены, Кэтрин, герцогини Кентской. Она скончалась 4 сентября в возрасте 92 лет, а прощание с ней состоялось 16 сентября в Лондоне, его посетили многие члены семьи, в том числе принц и принцесса Уэльские и король Чарльз.

Принц Гарри в Лондоне / © Getty Images

Напомним, после визита в Лондон принц Гарри неожиданно посетил Киев. Герцог прибыл по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения в ходе трехлетней войны с Россией.

Принц Гарри в Киеве

Ранее мы писали, где остановился принц в украинской столице и провел ночь не побоявщись обстрелов со стороны России.