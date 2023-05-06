Виктория Бекхэм в восторге: дизайнер похвалила образ королевы Летиции на приеме у Чарльза III

Британский дизайнер Виктория Бекхэм в восторге от того, что королева Испании Летиция вчера приехала на прием короля Чарльза III в Букингемский дворец в платье из ее новой коллекции.

На Летиции было платье-миди сложного яблочно-зеленого оттенка с оборками на животе и изысканными рукавами-тюльпанами. Выбрав наряд от британского дизайнера королева явно хотела сделать комплимент принимающей ее стране.

Виктория Бекхэм опубликовала фото королевы Летиции с приема в своем Instagram, написав: "Ее Величество Королева Испании выглядит невероятно!!! В одном из моих платьев!!".

Модель такого платья называется Parrot Green, а стоимость его 1090 долларов. Интересно, в наряде от какого дизайнера королева Летиция появится сегодня на коронации Чарльза и Камиллы.

Напомним, ранее в этом же платье появлялись Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Белла демонстрировала его на подиуме.

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