Виктория в черном платье, а Дэвид - во фраке: Бекхэмы внезапно появились на государственном королевском банкете

Дэвид и Виктория Бекхэм стали гостями дипломатического приема в Букингемском дворце, организованного королевской семьей в честь эмира Катара и его супруги, которые находятся с государственным визитом в Великобритании.

Это первый государственный банкет, который посетила чета Бекхэм.

Бекхэмы, приглашение которых держалось в секрете до начала мероприятия, присоединились к королю Чарльзу, королеве Камилле и принцу Уэльскому Уильяму и другим гостям торжественного мероприятия.

Прием в Букингемском дворце в честь эмира Катара / Фото: Associated Press

49-летнего Дэвида запечатлели за руку с его 50-летней женой Викторией в Восточной галерее в окружении королевских особ и высокопоставленных лиц. Предполагается, что Бекхэм был приглашен на роскошный ужин в связи с его ролью посла чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, пишет Daily Mail.

Бекхэм уже посещал несколько королевских мероприятий, включая церемонию награждения орденом Британской империи в 2017 году и мероприятие Queen's Young Leaders в 2018 году, но это был первый государственный банкет с его участием.

Виктория и Дэвид Бекхэм на приеме в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

Виктория прибыла на банкет в черном макси-платье из своей собственной коллекции Victoria Beckham. Она собрала волосы в низкий хвост, сделала макияж, надела лаконичные серьги-висюльки с камнями и в руках держала золотой клатч. Макияж на ее лице был выразительным. Дэвид был одет в черный фрак, молочно-белый жилет, рубашку и галстук-бабочку, а обут в лаковые туфли. Он улыбался и выглядел счастливым, идя по Букингемскому дворцу с супругой за руку.

Напомним, принцесса Уэльская Кейт банкет не посетила, но присутствовала на дневных мероприятиях в честь эмира Катара.

Принц и принцесса Уэльские с эмиром Катара и его супругой / Фото: Associated Press

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