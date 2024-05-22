Виктория в платье с пайетками, а София в элегантном черном: шведские принцессы на церемонии

Принцесса Софи и принц Карл Филипп вышли на красную дорожку церемонии вручения премии Polar Music Prize 2024 в Гранд-отеле в Стокгольме.

39-летняя принцесса выбрала для своего выхода в свет черное макси-платье с вырезом на декольте и короткую накидку, расшитую камнями. В руках она держала черный прямоугольный клатч и на пальце у нее блестело кольцо необычного дизайна. Также София сделала волнистую укладку и вечерний макияж, а также в руках у нее был красивый букет цветов. Ее муж принц Карл Филипп надел черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Церемонию посетила и кронпринцесса Виктория. Она надела платье-миди без рукавов, расшитое пайетками и подобрала босоножки на каблуках оттенка металлик и металлический клатч. Кронпринцесса собрала волосы в низкий пучок, сделала макияж и надела необычной формы серьги с жемчугом. В руках у нее также был букет цветов, а ногти она накрасила розовым лаком.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Главенствовали на церемонии король Карл Густав и его жена королева Сильвия, которая облачилась также в вечерний наряд и туфли-лодочки на каблуках. Завершив образ безупречной укладкой, колье на шее и массивными серьгами.

Королева Сильвия и король Карл Густав / Фото: Getty Images

Читайте также: