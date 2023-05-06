Виктория в синем, а Мэри – баклажановом: кронпринцессы Швеции и Дании блистали на коронации

Шведскую королевскую семью на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы представлял король Карл XVI Густав и его старшая дочь – наследная принцесса Виктория.

Кронпринцесса надела на коронацию наряд насыщенного синего цвета. Платье было прямого силуэта, с длинными рукавами и поясом на талии.

Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

К total blue look Виктория подобрала туфли-лодочки на каблуках, клатч, синие перчатки и шляпку. На шее у нее красовалось драгоценное ожерелье из бриллиантов, на груди была пришпилена брошка, а в ушах сверкали цветочные серьги. На запястьях были несколько браслетов из белого золота.

Виктория собрала волосы в низкий пучок и сделала дневной макияж. Ее отец король Карл Густав был в военной форме.

Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Датскую королевскую семью представляли наследный принц Фредерик и его супруга кронпринцесса Мэри. Она была одета в сшитое на заказ платье-пальто Soren Le Schmidt цвета баклажан в тон которому подобрала туфли на высоких шпильках, клатч и перчатки, а также ободок с вуалью. Серьги у Мэри были с бирюзой, с таким же камнем была пришпилена и брошка на груди. Кронпринц Фредерик также был в военной форме.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

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