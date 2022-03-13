Вина "уцелевшего" во время войны: что делать и почему чувствовать себя виновным нормально?

Война – это тяжело и слишком эмоционально. Этот спектр эмоций может зашкаливать и сильно выбивать из колеи. Но стоит дать себе шанс на исцеление и начать делать шаги к нему.

Мы снова публикуем для вас пост нашего психолога Марины Ивановой, которая в своем блоге делится полезными советами и говорит о том, что принимает ваши сообщения в директе и готова помочь бесплатно. Ибо во время войны каждый помогает так, как может.

"Я убегала от войны, сейчас в безопасности, но мне плохо. Я не могу радоваться, я не могу работать, я постоянно чувствую вину и стыд". Где-то так выглядит большинство сообщений в директе, потому что вина уцелевшего большинство из "беглецов" не обходит, к сожалению.



Что я хочу вам сказать – вы ни в чем не виноваты.

Вы выбираете свой путь сами.

Вам было страшно – это нормально.

Вы выбрали уехать – это нормально.

Не вы начали войну.

Вы ничего не могли сделать, чтобы войны не было.



Поэтому сейчас, когда мы уже выяснили, что обвинять себя не в чем, давайте подумаем, что вы потеряли.

Это же и дом, и привычная жизнь, планы, мечты, возможно даже близкие, здоровье, чувство безопасности, чувство уверенности, работа и т.д.



Составьте список всего, что война унесла и уже не вернет.

Эту потерю нужно прожить телом, поэтому плачьте, бейте что-нибудь, кричите, бегайте – любая форма проживания потери подойдет.

И дайте себе время на это.



Так появляется точка отсчета, тот ноль, откуда вы начнете расти дальше.



Не сравнивайте свои чувства и обстоятельства с чувствами и обстоятельствами других. Всегда найдется кто-то, кому труднее, кто страдает больше. Мы не соревнуемся.

Просто знайте, что:



Ваши чувства важны.

Ваши чувства верны.

Ваши чувства имеют право существовать.

Вам может быть тяжело, даже если вы в безопасности.

Вам может быть больно.

То, что вы в безопасности, не отменяет того, что у вас теперь опыт войны, и он тяжелый.



Чтобы прожить все свои потери, нужно время, а кому-то, возможно, и психотерапия. Если что-то не выходит, не стесняйтесь обращаться за помощью.

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