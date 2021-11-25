Виндзорский замок готовится к Рождеству: как выглядит праздничная елка королевы Елизаветы II

В главной резиденции королевы уже установили и украсили рождественское дерево.

Виндзорский замок традиционно готовится к Рождеству за месяц до праздника. Естественно, главным украшением резиденции британских монархов является 20-футовая (6-метровая) елка, которую установили в Георгиевской часовне готического замка 1070 года основания.

Декораторы украсили главное рождественское дерево в классическом стиле, используя лампочки, а также красные и золотые елочные игрушки. На верхушке елки - кукла, вероятно, символизирующая королеву.

Елка королевы Елизаветы II / Getty Images

Также в подготовке к зимним праздникам в замке существует несколько традиций, и одна из них - украшать Виндзор именно живыми елками. Начало этому было положено еще во времена королевы Виктории. Ее муж Альберт распорядился привезти ель сорта Нордман из Германии во дворец, и с того времени именно эти деревья выращивают в Большом парке Виндзорского замка и ими украшают дворец на Рождество.

Также традиционно украшается еще несколько залов замка, но елками уже меньшего размера. В начале 2018 года королева выдала указ на запрет использования пластика, поэтому все украшения хранятся и используются семьей повторно в разных резиденциях. А после завершения праздников рождественские елки перерабатываются на мульчу и используются в садах.

Елка королевы Елизаветы II / Getty Images

А на странице благотворительной организации Royal Collection Trust было опубликовано видео с елкой.

Также отметим, что в этом году королева Елизаветы II впервые будет праздновать Рождество без своего мужа принца Филиппа и, скорее всего, проведет праздники в Сандрингеме, как это делала всегда, за исключением 2020 года, когда грянула пандемия.

Читайте также: