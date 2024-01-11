Вирджиния Джуффре рассказала, сколько ей заплатили за секс с сыном королевы Елизаветы II

Секс-скандал связанный с принцем Эндрю и его связью с покойным Джеффри Эпштейном и Вирджинией Джуффре снова всплыл.

Ранее женщина утверждала, что в период с 1999 по 2002 год трижды занималась сексом с герцогом Йоркским в Лондоне, Нью-Йорке и на частном карибском острове.

Согласно судебным документам, обнародованным в Нью-Йорке во вторник, стало известно, что осужденный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн заплатил ей тысячи долларов за секс с принцем Эндрю.

Вирджиния Джуффре / Фото: Associated Press

Джуффре выдвинула это обвинение во время видеозаписи показаний в суде Флориды в январе 2016 года. В судебных документах, полученных изданием People, Вирджинию спросили, "заплатил ли ей от 10 до 15 тысяч долларов Джеффри Эпштейн или кто-то от его имени за секс с принцем Эндрю?". На что женщина ответила: "Да, я получила 15 тысяч олларов. Я не знаю, какой это эквивалент фунтам. Я получила его в американских долларах".

Отметим, что принц Эндрю неоднократно отрицал какие-либо обвинения в свой адрес. Напомним, в феврале 2022 года Вирджиния Джуффре и принц Эндрю и достигли мирового соглашения. Сумма официально не разглашалась, но, по предположениям СМИ, она составляет от 7 до 12 миллионов фунтов стерлингов.

Джеффри Эпштейн, принц Эндрю с девушками / Фото: Getty Images

Показания, которые теперь были обнародованы, являются частью последнего пакета документов, опубликованных в связи с иском о клевете, который Джуффре подала против Гислейн Максвелл (скандальной подруги Джеффри Эпштейна, получившей 20 лет тюрьмы за растление малолетних и склонению их к проституции) в 2015 году и который был урегулирован в 2017 году.

Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что на Вирджинию Джуфре, обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании подали иск за сексуальные домогательства.

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