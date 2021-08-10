Вирджиния Джуфре объяснила, зачем подала иск за сексуальные домогательства принца Эндрю

Секс-скандал, связанный с сыном королевы Елизаветы II – принцем Эндрю, – снова наделал много шума и принесет немало проблем британской королевской семье.

Американка Вирджиния Джуфре (в девичестве Робертс) подала на герцога Йоркского судебный иск и обвинила принца Эндрю в том, что он трижды сексуально надругался над ней.

Вирджиния обратилась в суд в день своего 38-летия, вчера, 9 августа, и заявила о нанесении побоев и умышленном причинении эмоционального стресса в иске, поданном в федеральный суд. Женщина утверждает, что ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю по приказу педофила Джеффри Эпштейна, который, напомним, в 2019 году совершил суицид, находясь в тюремной камере.

Вирджиния Джуфре (Робертс) / Getty Images

Также читайте Сара Йоркская прокомментировала фотографии своего зятя Джека с обнаженными моделями

Вирджиния Джуфре заявила для ABC News: "Я призываю принца Эндрю к ответственности за то, что он со мной сделал. Сильные и богатые не освобождаются от ответственности за свои действия. Я надеюсь, что другие жертвы увидят, что можно не жить в тишине и страхе, но можно вернуться к жизни, высказавшись открыто и требуя справедливости", - пишет Daily Mail.

Также женщина рассказала, почему спустя двадцать лет решила подать в суд на члена британской королевской семьи.

"Я нелегко подошла к этому решению. Как мать и жена, моя семья для меня на первом месте. Я знаю, что это действие подвергнет меня дальнейшим нападкам со стороны принца Эндрю и его соратников. Но я знаю, что, если я не буду продолжать эту акцию, я подведу других жертв повсюду", - заявила Вирджиния.

Принц Эндрю / Associated Press

Очевидно, что подача гражданского иска против герцога Йоркского в США вызовет огромное затруднение для королевской семьи. Вероятно, королеве Елизавете II, которая сейчас находится на отдыхе в замке Балморал, в Шотландии, снова придется вмешаться в эту непростую ситуацию. Принц Эндрю сейчас находится в Виндзорском замке, где живет в Royal Lodge вместе с бывшей женой Сарой Йоркской.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Getty Images

Также читайте Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци решили уехать из Лондона

Напомним, в ноябре 2019 года, сын королевы Елизаветы II – принц Эндрю, принял решение сложить с себя королевские полномочия. С тех пор он живет тихой жизнью в Виндзорском замке и старается не появляться на публике. Даже свадьба его старшей дочери принцессы Беатрис прошла тихо и скромно в июле 2020 года. Очевидно, на пышность торжества повлияла не только пандемия, но и репутация отца Беатрис. Свадьба младшей дочери принцессы Евгении в 2018 года проходила с более пышным размахов, но тогда о скандале мир еще не знал.

Принц Эндрю с дочками Беатрис и Евгенией / Getty Images

Читайте также: Секс-скандал в Голливуде: 12 главных потерпевших

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку