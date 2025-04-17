Визит принца Гарри в Украину разозлил его брата Уильяма: что произошло

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

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Говорят, визит младшего брата в Украину вызвал у старшего гнев на чиновников дворца, которые отказали ему в аналогичной поездке.

В прошлый четверг, напомним, герцог Сассекский встретился с десятками раненых солдат в украинском Львове. Его поездка держалась в тайне из соображений безопасности, а фото и видео были опубликованы организацией Superhumans Center спустя день после визита.

Принц Гарри и Ольга Руднева во Львове

Также принца Гарри в Британии снова обвинили в лицемерии, так как за несколько дней до визита в Украину он был в Лондоне, где посетил два заседания в Высоком суде, где пытался вернуть себе полицейскую охрану, пишет Daily Mail. Людей возмутило, что принц заявляет, что в Британии его семья не может чувствовать себя в безопасности без полицейских телохранителей, в то время, как он отправился в Украину, где идет война, так же без такой охраны.

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Впрочем, хочется напомнить, что Гарри хочет охрану прежде всего не для себя, а для безопасности своей семьи и тревожат его в Лондоне папарацци. В Украине же за герцогом вряд ли бегали толпы фотографов, да и визит его проходил конфиденциально.

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

Также сообщается, что проблемы безопасности помешали принцу Уильяму осуществить свой собственный визит в Украину. Говорят, что принц Уэльский выразил свое разочарование сотрудникам Кенсингтонского дворца, которые настоятельно рекомендовали ему не приезжать в охваченную войной страну.

В прошлом месяце Уильям посетил соседнюю к Украине Эстонию, где он встретился и с украинскими переселенцами, там ему вручили один особенный подарок.

Принц Уильям в Эстонии / © Associated Press