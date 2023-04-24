Визит на коронацию отца: стало известно, почему принц Гарри не посетит праздничный концерт

Эксперты разделились во мнении, поможет ли сольный визит принца Гарри на коронацию его отца - короля Чарльза III - помириться с семьей.

Одни эксперты уверены, что отсутствие Меган Маркл на этом мероприятии поможет Гарри наладить контакт с родственниками, особенно с отцом и братом.

Принц Уильям и принц Гарри / Фото: Associated Press

Но не все такого мнения. Бывшее доверенное лицо принцессы Дианы Пол Баррелл заявил, что герцог Сассекский появится на коронации на считаные часы и в тот же день улетит обратно в США.

"Он едет, потому что его отец хочет, чтобы он был там. Его отец будет рад, что оба его сына будут свидетелями этого невероятного дня в его жизни, - говорит господин Баррел, пишет express. - Думаю, он получит очень холодный прием со стороны Виндзоров и будет сидеть десятью рядами сзади. Он не увидит за это время ни брата, ни отца".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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Уже точно известно, что принц Гарри не останется на концерте в честь коронации в воскресенье, а поспешит домой к семье.

Напомним, день рождения его сына Арчи приходится на тот же день, что и коронация 6 мая, и, как сообщается, герцог может пожелать быстро вернуться домой, чтобы отпраздновать это событие. Незадолго до коронации король Чарльз дал титул принца и принцессы детям Меган и Гарри.

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