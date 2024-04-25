Визит принца Гарри в Лондон оказался под вопросом: что пошло не так

Так как Гарри проиграл суд по делу предоставляния ему в Британии полицейской охраны, он задумался, сможет ли посетить родину и тем более привезти с собой семью.

Как пишут СМИ сейчас Гарри рассматривает возможность участия по видеосвязи или с помощью заранее записанного сообщения, пишет express.co.uk. Герцог Сассекский, который основал "Игры непокоренных", чтобы помочь реабилитации раненых ветеранов посредством международных спортивных мероприятий, в настоящее время занят дискуссиями о том, будет ли он лично присутствовать на мероприятии 8 мая в соборе Святого Павла или не будет.

"Каждый раз, когда Гарри едет в Великобританию, его поездки всегда зависят от того, насколько он в безопасности", — сказал источник. "Прежде чем принять решение о посещении юбилейного мероприятия, его команда безопасности должна быть уверена, что собор Святого Павла адекватно охраняется столичной полицией и что его собственные потребности в безопасности удовлетворяются, пока он находится в Лондоне", - комментирует источник.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

С тех пор, как Гарри и его семья покинули должность работающих членов королевской семьи и обосновались в Соединенных Штатах, позиция правительства Великобритании заключается в том, что их безопасность, когда они находятся в Великобритании, должна обеспечиваться за счет собственных средств, за исключением официальных королевских мероприятий или сопровождения королевской семьи.

Ранее сообщалось, что принц Гарри хочет проводить больше времени в Великобритании со своей семьей, но он не сможет этого сделать, пока его безопасность под вопросом.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Мы также рассказывали, почему герцогиня Меган не хочет ехать в Лондон.

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