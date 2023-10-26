Вкусно и красиво: в Белом доме показали, какими блюдами угощали премьер-министра Австралии на государственном ужине

Джилл Байден вместе с шеф-поваром презентовали журналистам меню и декор столов для государственного ужина, организованного в честь визита в Вашингтон Энтони Альбанезе.

Президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден по случаю официального визита премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и его возлюбленной Джоди Хейдон организовали государственный ужин, на который приедет от 325 до 350 гостей. А накануне Белый дом представил прессе блюда, которые приготовили для уважаемых гостей. А также показали, как засервировали столы.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Меню для государственного ужина разработала приглашенный шеф-повар и соучредительница ресторана Cúrate в Эшвилле – Кэти Баттон. Она отметила, что объединила лучшую еду обоих народов, пишет Daily Mail.

Кэти Баттон рассказывает о меню / Фото: Associated Press

"Мы хотели встретить гостей из Австралии с теплом и щедростью осени в Соединенных Штатах", – сказала Баттон.

На первое был салат с жареной свеклой "Фаро" и травами и кабачковый суп с масляным орехом, копченой паприкой и цукатами из тыквенных семян.

Фото: Associated Press

В качестве основного блюда подали тушеные ребра с сарсапариллой, молодой морковью в глазури из сорго, брюссельской капустой, пюре с сельдереем и морковным соком.

Фото: Associated Press

На десерт было пирожное с фундуком и шоколадным муссом и мороженое Crème Fraîche.

Главная кондитерка Белого дома Сюзи Моррисон / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Кстати, мороженое является любимым десертом Джо Байдена, его часто подают на государственных обедах.

"Это делает его счастливым", – отметил секретарь Белого дома по протокольным вопросам Карлос Элизондо.

Столы красиво засервировали лавандовой и черной с вышитыми бисером цветами скатертью, разноцветными цветами (представлявшими обе страны: розы и дельфиниум для Соединенных Штатов и эвкалипт - для Австралии) и свечами. На тарелках лежали голубые салфетки с кольцом с коралловыми цветами.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Первая леди хотела, чтобы декор напоминал гостям их дом.

"Она выбрала декор, который порадует и удивит гостей, независимо от того, прибыли ли они из Австралии или Соединенных Штатов, что-то, что напоминает им знакомые пейзажи их дома. В тот момент, когда гости завтра войдут в павильон, они уйдут в цвет", – сказал Элизондо.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден встречала Энтони Альбанезе в платье кобальтового цвета с вырезами на рукавах и в белых блестящих туфлях на шпильках.

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