Вкусно и полезно: что предпочитает есть на обед принцесса Уэльская

41-летняя принцесса Кейт безупречно выглядит. Все не только благодаря спорту, но и правильному рациону питания.

Пока вы рассматриваете новый яркий лук принцессы Уэльской во время их с Уильямом визита в Национальный спортивный центр Бишам-Эбби, который проходит сегодня днем, мы решили поговорить как раз про обед.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

А точнее о том, что же предпочитает есть в обед принцесса Кейт, которая, как известно ест на завтрак смузи или овсянку, а на ужин предпочитает жаркое, пасту и карри.

Как сообщает издание express, разобравшееся в этой теме, принцесса Уэльская любит обедать вегетарианскими блюдами, хотя, она и не вегетарианка. Ее фаворитами являются салаты из арбуза, табуле (восточный салат, ингредиентами являются булгур и мелко порубленная зелень петрушки), севиче (блюдо из рыбы или морепродуктов) и гаспачо, а также овощные шашлыки и карри из чечевицы.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Также не секрет, что Кейт и Уильям время от времени любят суши.

Напомним, ранее мы рассказывали про идеальный распорядок дня принцессы Кейт, которому она следует.

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