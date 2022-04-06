Vlad Darwin презентовал патриотическую песню и объявил о сборе средств на бронежилеты для защитников

Vlad Darwin презентовал патриотическую песню и объявил о сборе средств на бронежилеты для защитников

Артист посвятил композицию всем украинцам, сражающимся с российским врагом.

Vlad Darwin представил патриотическую песню "З Україною разом" и представил лирик-видео на нее, в которое вошли кадры хроники событий в Украине, исторические победы и достижения и кадры работы волонтеров.

Артист также объединился с волонтерской организацией Ukraine Alive 2022, чтобы помочь собрать средства на 1000 бронежилетов для защитников Украины. Внести свой вклад в сбор на бронежилеты можно здесь.

Vlad Darwin с волонтерами

"Этой песней я хочу помочь волонтерам Ukraine Alive 2022 собрать средства на 1000 бронежилетов для украинских воинов. Если вам понравится песня, пожалуйста, внесите свой вклад на любую комфортную для вас сумму, даже самую маленькую", — сказал Влад.

Напомним, авторы популярного хита "Доброго вечора, ми з України" — ProBass & Hardi — выпустили новый трек "Настане день – закінчиться війна".

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