Владелец люксовых брендов LVMH поможет Украине в размере 5 млн евро

Компания LVMH известна как производитель предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy и Chaumet, тоже высказалась по поводу войны в Украине.

В среду в своих соцсетях LVMH сделала заявление о поддержке тех, кто пострадал от войны, и объявила, что пожертвует 5 миллионов евро Международному комитету Красного Креста, чтобы помочь жертвам войны. Компания также запускает кампанию по сбору средств в поддержку Красного креста, чтобы облегчить пожертвования своих сотрудников по всей группе и ее 76 Домам.

"Группа LVMH внимательно следит за трагической ситуацией в Украине и поддерживает всех, кто серьезно пострадал от этой войны. В первую очередь группа заботится о безопасности своих 150 сотрудников в Украине и оказывает им необходимую финансовую и операционную помощь", - говорится в заявлении LVMH.

Однако, поставляет ли еще компания товары в Россию, не уточнила. В то же время такие крупные бренды, как Burberry, Canada Goose, Hermès и H&M, заморозили всю торговлю с вражеской страной. Также теми брендами, которые поддержали Украину, стали Gucci и Balenciaga, а также Marni и OTB Group. Они разослали заявления о поддержке и объявили о сборе средств.

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