Недвижимость Елизаветы II: четыре самых известных дворца британской королевы

Королева Великобритании Елизавета II является хозяйкой многочисленных замков и дворцов. Многие из них у публики даже не на слуху. Все слышали о Букингемском дворце, который ранее был основной резиденцией монарха, а также о Виндзорском замке, ставшей для Елизаветы II ее вторым, а со времен начала пандемии - и основным домом. Разберемся же, какие еще дворцы есть во владении королевы и что о них известно.

Букингемский дворец

Букингемский дворец / Getty Images

Это лондонская резиденция королевы Елизаветы II, расположен дворец напротив улицы Мэлл и Грин-парка. Когда монарх находится во дворце, над крышей развевается королевский штандарт. Официально этот дворец был провозглашен главной резиденцией британских монархов во времена правления королевы Виктории при ее вступлении на престол в 1837 году. Перед дворцовыми воротами расположен и памятник в честь королевы Виктории. В настоящее время дворец включает в себя 775 комнат. Из них 19 являются государственными комнатами, 52 королевские комнаты, 188 комнат для персонала, 92 офиса, 72 ванных комнаты.

Букингемский дворец / Getty Images

Дворец занимает территорию 20 гектаров, 17 из которых – сады, они считаются самыми большими частными садами в Лондоне. Во времена до пандемии в летнее время года дворец посещало около 50 000 гостей. Обычно ворота дворца открываются в августе-сентябре, когда королева уезжает на летние каникулы. Во дворце находится много работ художников Рембрандта и Рубенса, французский севрский фарфор, французская и английская мебель.

Букингемский дворец и члены королевской семьи / Getty Images

Дворец имеет бассейн, почту, а также собственный кинотеатр, а в королевском саду есть озеро, где живут фламинго и водопады.

Виндзорский замок

Со времен начала пандемии Виндзорский замок стал основной резиденцией королевы Елизаветы II. Именно здесь монарх была изолирована вместе с мужем принцем Филиппом во время начала карантина в 2020 году, и именно здесь в своей спальне прошли последние дни жизни герцога Эдинбургского.

Виндзорский замок / Associated Press

После его смерти Елизавета II решила, что больше не хочет возвращаться в Букингемский дворец. Расположен замок в городе Виндзор, графство Беркшир. По его названию с 1917 года стала называться Виндзорами ныне правящая в Англии королевская Саксен-Кобург-Готская династия.

Виндзорский замок занимает 52 609 квадратных метров. За свою историю неоднократно перестраивался, современный облик приобрел в результате реконструкции после пожара 1992 года, тогда пожар в замке удалось потушить лишь через 15 часов. На реконструкцию потратили 5 лет и 37 миллионов фунтов стерлингов (это были деньги, которые платили посетители Букингемского дворца и парка, окружающего Виндзорский замок).

Виндзорский замок / Associated Press

Первым жителем замка был Вильгельм I Завоеватель, именно он построил вокруг Лондона кольцо из замков на искусственных холмах. Виндзорский замок был наиболее стратегически значимым из этих укреплений из-за близости к Темзе и к Виндзорскому лесу. Первым королем, использовавшим Виндзорский замок в качестве резиденции, стал Генрих I.

Виндзорский замок / Associated Press

Также замок был любимой резиденцией короля Генриха III. А королева Виктория и ее муж принц-консорт Альберт сделали Виндзорский замок своей основной резиденцией, здесь принимались большинство дипломатических и государственных визитов. Сегодня замок открыт для посещений, ежегодно сюда приезжают около миллиона туристов.

Замок Балморал в Шотландии

Это шотландская частная резиденция монархов. Здесь Елизавета II традиционно проводит летние каникулы. Расположен на берегу реки Ди, в области Абердиншир. Это частное поместье подарил королеве Виктории ее супруг - принц Альберт - в 1852 году, а впервые королевская чета посетила замок в 1848 году. Виктория сочла замок маленьким, но красивым и записала в своем дневнике: "Все дышит свободой и миром и заставляет забыть о мире и его печальных беспорядках". Альберт купил замок Балморал у попечителей умершего графа Файфа за 32 000 фунтов стерлингов и осенью 1852 года официально вступил во владение им. Одновременно он приобрел и соседнее поместье Биркхолл, а также взял в аренду замок Абергельди.

Замок Балморал / Associated Press

Именно здесь Виктория с семьей проводила конец лета. Традиция сохранилась и до наших дней: королева Елизавета II с семьей также обожает проводить здесь летние каникулы. А с середины апреля до конца июля (когда здесь нет монарха) замок открыт для посетителей. Поскольку замок был куплен принцем Альбертом, а не королевой, в отличие от официальных резиденций монарха, не является собственностью короны. Наряду с Сандрингемским дворцом в Норфолке владение Балморалом было унаследовано королем Эдуардом VIII, правившим в 1936 году. После его отречения от трона в том же году он сохранил право собственности на замки.

Замок Балморал, королевская семья / Associated Press

Было разработано финансовое соглашение, согласно которому Балморал и Сандрингемский дворец были куплены братом Эдуарда и преемником короны, Георгом VI (отцом королевы Елизаветы II). Сейчас резиденция принадлежит королеве, но управляется попечителями.

Сандрингемский дворец в Норфолке

Сандрингемский дворец в Норфолке / Getty Images

Именно в Сандрингем королева Елизавета II и ее семья отправляется каждый год на Рождество и зимние каникулы. Увы, из-за пандемии и карантинных ограничений уже два года подряд монарх не проводит каникулы в Сандрингеме, но очень скучает по этой традиции. Усадьбу приобрела в 1862 году королева Виктория по просьбе своего старшего сына и наследника принца Уэльского в связи с его предстоящим браком с Александрой Датской. Дом показался слишком тесным для большой семьи и в последующие годы был существенно расширен.

Сандрингемский дворец в Норфолке / Getty Images

После смерти мужа королева Александра продолжала жить в Сандрингеме до самой смерти. Здесь умерли ее сын король Георг V и его сын король Георг VI (отец Елизаветы), возможно, именно поэтому монарх всегда проводит день смерти отца – 6 февраля - и день восхождения на престол здесь, в Сандрингеме.

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