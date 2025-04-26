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Владимир и Елена Зеленские на прощании с Папой Франциском
26 апреля в Ватикане состоялись похороны Папы Франциска. Понтифик возглавлял Римско-католическую церковь в течение 12 лет и скончался утром в Пасхальный понедельник в возрасте 88 лет.
Прощание с Папой проходит на площади Святого Петра в Ватикане. Его тело помещено в гроб из кипарисового дерева и поставлено в центре площади. Среди приглашенных на прощание с понтификом 50 глав государств и 10 правящих монархов.
Попрощаться с Папой прибыла и президентская чета Украины — Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.
Пара, в соответствии с траурной традицией, была облачена в черные наряды. Владимир Зеленский не изменил своему убеждению относительно одежды и был одет не в костюм — он носил брюки, легкую куртку с карманами и черную рубашку без галстука. Ранее он неоднократно заявлял, что костюм и более деловую одежду будет носить после завершения войны в Украине.
Первая леди Елена Зеленская выбрала свой любимый стиль, поскольку на ней был костюм с жакетом, а также шифоновая блуза с бантом на шее. Также она сделала элегантную прическу и надела солнцезащитные очки. Единственной яркой деталью образа стала маленькая золотая брошь на лацкане жакета первой леди.