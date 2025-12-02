- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 1 мин
Владимир и Елена Зеленские прибыли в Ирландию и встретились с президентом страны
Этот визит является первым официальным визитом пары в эту страну.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Ирландию с первым официальным визитом. Пару сфотографировали в аэропорту Дублина, когда они выходили из самолета.
Оба были одеты лаконично и в темных цветах. Первая леди надела свободное пальто, а волосы собрала, но сильный ветер все равно пытался растрепать их.
В Ирландии у президента и первой леди запланирован ряд встреч, в частности они встретились с президентом Кэтрин Коннолли. Для этой встречи Елена переоделась в деловой костюм и надела белую блузку с вышивкой.
Днем ранее пара посетила Францию, где также встретились с президентом и первой леди. В тот день первые леди Елена Зеленская и Брижит Макрон привлекли внимание своим выбором наряда во время встречи в Елисейском дворце, поскольку обе пришли в деловых костюмах.