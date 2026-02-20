Владимир и Елена Зеленские в черных нарядах почтили память погибших участников Революции Достоинства

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская сегодня, 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, почтили память погибших участников Революции Достоинства. В соцсетях супругов появился совместный пост с фотографиями с памятного мероприятия.

Зеленские установили лампадки возле памятного креста на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, где произошли массовые расстрелы участников Революции Достоинства в феврале 2014-го. Они также отдали дань уважения погибшим Героям Небесной Сотни возле их портретов.

«Украинцы всегда защищают свое. Защищают независимость. Достоинство. Право на свободную жизнь. Именно народ завоевал свободу для Украины. Обычные люди, которым не безразлично, что будет с Украиной и как будут жить украинские дети. Помним, чего это стоило в 2014 году. Уважаем смелость каждого участника Революции Достоинства, всех, кто не ушел с Майдана, чтобы Украина не осталась без свободы. Пусть будет светлой память всех Героев Небесной Сотни и каждого украинца, каждой украинки, которые отдали свою жизнь, чтобы Украина была свободной. Слава Украине!» — говорится в общем посте супругов Зеленских.

Первая леди появилась там в образе total black. На ней было классическое длинное пальто свободного кроя, свитер с высокой горловиной, широкие брюки, перчатки и черные остроносые ботильоны на устойчивых каблуках. У Елены была аккуратная укладка с боковым пробором, нежный макияж и лаконичные серьги в ушах.

Владимир Зеленский был одет в черную куртку и черные брюки, которые дополнил черными кроссовками.

Напомним, Елена Зеленская во время рабочего визита в Литву продемонстрировала аутфит в черном наряде и с сине-желтым цветком.