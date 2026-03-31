Владимир и Елена Зеленские в черных нарядах почтили память украинцев, которых убили российские оккупанты в Буче

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская сегодня, 31 марта, в четвертую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов почтили память украинцев, которых убили и замучили российские захватчики в феврале — марте 2022 года.

Президентская чета установила лампадки к мемориалу, расположенному на территории церкви Святого апостола Андрея Первозванного и всех святых Православной церкви Украины в Буче.

«Когда о Буче узнал весь мир. Об украинцах, жестоко убитых на улицах Бучи российскими оккупантами. О наших замученных людях в подвалах. О расстрелянных на дорогах. О взрослых и детях, чьи тела были найдены в могилах в Буче. Все увидели, какой ужас несет Россия и ее агрессия. Увидели, от чего на самом деле защищается Украина.

Сегодня, в четвертую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов, мы почтили память украинцев, которых убили и замучили там. Мы помним и не забудем, что сделал враг. Каждый российский убийца, палач и террорист должен ответить за каждое преступление против наших людей.

Светлая память каждому, чью жизнь забрала Россия, всем, кто погиб в Буче и по всей Украине от рук российских оккупантов», — говорится в совместном посте супругов Зеленских в соцсети.

Они появились там во всем черном. На Елене был удлиненный жакет на запах и широкие брюки со стрелками, которые она скомбинировала с черной обувью. У первой леди была аккуратная укладка с боковым пробором и мягкими локонами, нежный макияж, лаконичные серьги в ушах и брошь в виде карты Украины на жакете.

Владимир Зеленский был одет в жилет на молнии, свитшот и брюки, которые он дополнил черными кроссовками.

