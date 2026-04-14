Владимир и Елена Зеленские в красивых вышиванках встретились с детьми-сиротами в Софии Киевской

Елена и Владимир Зеленские / © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились в Софии Киевской с детьми-сиротами из Киева и Киевской области, чьи родители погибли, защищая нашу страну.

Президентская чета пообщалась с детьми, передали им подарки по случаю Пасхи и пофотографировались с ними.

В Софии Киевской для маленьких украинцев организовали экскурсию, провели квест, во время которого они искали писанки на территории национального заповедника. А также дети пели веснянки и гаивки и приняли участие в мастер-классе по изготовлению витражей.

Президент был одет в серую рубашку с черной вышивкой от бренда DAMIRLI, которую сочетал с черными брюками.

Первая леди выбрала белую рубашку с красной цветочной вышивкой под названием FRANKO от бренда KARAVAY и черные широкие брюки со стрелками.

Аутфит Елена дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем, жемчужными серьгами-пусетами, ожерельем и золотой цепочкой с подвеской-крестиком.