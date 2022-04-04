Владимир "Весь мир в труху" Соловьев: что мы знаем о топовом пропагандисте Кремля

Владимир "Весь мир в труху" Соловьев: что мы знаем о топовом пропагандисте Кремля

Мы продолжаем рассказывать вам о главных российских чиновниках, пропагандистах, лидерах мнений и прочих малоприятных людях прямо или косвенно виновных в преступлениях России против Украины.

Один из самых токсичных персонажей на российском пропагандистском ТВ - Владимир Соловьев. Этот человек давно и целенаправленно врет и манипулирует, в свойственной ему агрессивной манере он внушает российскому обществу, что Украина - фашистское государство, которое должно быть уничтожено.

"Чтобы уничтожить украинские войска, даже не надо переходить границу", - заявлял Соловьев до начала широкомасштабного вторжения.

"Бровь поднимем — и Украина поймет все! И не надо никаких иллюзий!" и "Возьмем Киев!" - утверждал пропагандист.

Также очень любит Владимир Соловьев грозить всему миру:

"Короче, у нас два варианта. Первый оптимистичный: ядерная война, весь мир в труху. Если вы считаете, что мы остановимся на Украине, – подумайте 300 раз! Напомню вам, что Украина – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации".

Что же известно об образовании, карьере и личной жизни пропагандиста?

Владимир Соловьем родился в Москве, ему 58 лет, и по образованию он экономист. Закончил Московский институт стали и сплавов, защитил диссертацию и даже какое-то время преподавал в Алабамском университете. Этот факт особенно интересен, учитывая, что сейчас Соловьев является профессиональным ненавистником Америки.

Затем будущий пропагандист с головой погрузился в бизнес. Как же успешный бизнесмен и ученый попал в медиа? Ирония судьбы в том, что в этом Соловьеву помогло блестящее знание английского языка. Его взяли в программу на радио вместо заболевшей ведущей именно за это качество.

Дальше карьера складывалась очень удачно, во много потому, что Соловьев всегда умел найти нужные струны в душе сильных мира сего.

Владимир Путин и Владимир Соловьев / Getty Images

Несмотря на склочный характер, Соловьев умеет дружить с нужными людьми, благодаря этому он не только сделал блестящую карьеру на телевидении, но и стал мультимиллионером.

В 2012 году указом президента Владимира Путина включён в состав Совета по общественному телевидению. В 2015 году взял большое интервью у Путина, которое впоследствии вошло в документальный пропагандистский фильм "Президент".

Еще в 2004 году мэрия Москвы подобрала пропагандисту квартиру 160 метров в элитном доме. Позднее Соловьев купил себе еще две квартиры в этом же доме, дачу в Переделкино (элитный пригород) площадью более 1000 квадратных метров на участке в 60 соток, четыре виллы на озере Комо в Италии, две из которых записаны на его родственников.

Дом, в котором Владимир Соловьев владеет тремя квартирами / ФБК

Владимир Соловьев был три раза женат. В первом браке у него родилось двое детей, один ребенок родился во втором браке, в третьем браке Соловьев воспитывает еще пятерых детей.

Дом Владимира Соловьева в Переделкино / ФБК

Одна из вилл Владимира Соловьева на острове Кого / ФБК

Сейчас пропагандист попал практически во все возможные санкционные списки. Две его виллы стоимостью 8 млн евро конфискованы, а те, что еще не конфисковали, обязательно конфискуют в самое ближайшее время. Счета заблокированы. Ряд стран запретила пропагандисту въезд.

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