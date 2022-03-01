Владимир Зеленский выразил благодарность герцогу и герцогине Кембриджским за поддержку Украины

Несколько дней назад герцог и герцогиня Кембриджские публично выразили свою поддержку Украине и президенту Владимиру Зеленскому.
На официальной странице принца Уильяма и герцогини Кэтрин в Твиттере было опубликовано заявление.
"В октябре 2020 года мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди, чтобы узнать об их надеждах и оптимизме в отношении будущего Украины. Сегодня мы поддерживаем Президента и весь народ Украины, которые мужественно борются за это будущее W & C", - говорится в сообщении.
Сегодня президент Зеленский поблагодарил королевскую пару Великобритании за поддержку.
Olena and I are grateful to the Duke and Duchess of Cambridge @RoyalFamily that at this crucial time, when Ukraine is courageously opposing Russia's invasion, they stand by our country and support our brave citizens. Good will triumph.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022
"Елена и я благодарны герцогу и герцогине Кембриджским @RoyalFamily что в это критическое время, когда Украина мужественно противостоит вторжению России, они поддерживают нашу страну и поддерживают наших храбрых граждан. Добро победит".
Напомним, президентская чета Украины прилетела с визитом в Великобританию в октябре 2020 года.
Герцог и герцогиня Сассекские также публично выражали поддержку Украине.
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