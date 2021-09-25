Вместе 16 лет: стало известно, почему свадьба Камиллы и Чарльза едва ли не была сорвана в последний момент

Вместе 16 лет: стало известно, почему свадьба Камиллы и Чарльза едва ли не была сорвана в последний момент

В этом году празднование 16-й годовщины свадьбы герцогини Камиллы и принца Чарльза омрачилось смертью принца Филиппа, он ушел из жизни в день их бракосочетания – 9 апреля. Но свадьбы этой королевской пары могло и вовсе не быть.

Всем хорошо известна непростая история любви принца Уэльского Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Он был женат на принцессе Диане, брак с которой не сложился, а Камиллу любил всю жизнь. Ее же называли женщиной, которая разрушила брак народной любимицы и "королевы людских сердец" принцессы Дианы.

После смерти Дианы прошло восемь лет, прежде, чем Чарльз взял в жены Камиллу. Но в день их бракосочетания Камилла заболела. Как пишет, Vanity Fair, невеста тогда страдала от серьезного приступа синусита, а это означало, что ее друзья беспокоились, будет ли она недостаточно здорова, чтобы идти к алтарю.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Associated Press

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В соответствии с свадебной традицией, герцогиня оставалась отдельно от принца Чарльза в ночь перед свадьбой. Она провела ночь со своей сестрой Аннабель Элиот и ее дочерью Лорой в Кларенс-хаусе, главном доме Чарльза и Камиллы в Лондоне. Сообщается, Аннабель сама одевала Камиллу в ее свадебный наряд. Стоит отметить, что после церемонии на фотографиях, герцогиня Корнуольская выглядела блестяще, никто даже не мог подумать, что она едва встала с постели, чтобы выйти замуж.

Королева Елизавета II, герцогиня Камилла и принц Чарльз / Associated Press

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Церемония бракосочетания Чарльза и Камиллы была лишена пышности и размаха. В феврале 2005 года их брак был зарегистрирован в муниципальном департаменте Виндзора. Также они получили церковное благословение в часовне Святого Георга в Виндзоре от архиепископа Кентерберийского. На свадьбе присутствовали принц Уильям, принц Гарри, принцесса Анна, принцесса Беатрис и Евгения, королева Елизавета II и ее покойный муж - принц Филипп.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Associated Press

Дети Камиллы, Том Паркер Боулз и Лора Паркер Боулз также были там, чтобы отпраздновать это событие, а также ее отец, майор Брюс Шанд. Днем было сделано несколько фотографий, и семья явно была в приподнятом настроении.

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