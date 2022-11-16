Вместе 73 года: эксперт раскрыл секрет долгого и успешного брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Покойные королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский, прожили в браке долгие 73 года и четыре месяца. Они поженились в 1947 году, овдовела Елизавета в 2021 году, а умерла год спустя - в 2022-м.
Секрет их брака в том, что они любили друг друга, нуждались друг в друге, а еще Филипп понимал, что всем, что у него ест, он обязан своей жене, а она понимала потребность своего мужа в "свободе".
В пятой серии пятого сезона сериала "Корона", который недавно вышел на экраны, показали, что принц Филипп поддерживал близкие отношения с Пенни Нэтчбулл, несмотря на их 32-летнюю разницу в возрасте. Пенни была среди 30 гостей на похоронах герцога Эдинбургского.
Тесса Данлоп, автор книги "Елизавета и Филипп: история юной любви, брака и монархии", считает, что королева была безумно влюблена в Филиппа и всегда была терпима к его поведению.
"Она дала ему стабильность, которой у него никогда не было, она дала ему богатство, которого у него никогда не было. Она дала ему платформу, о которой он не мог и мечтать. Она дала ему все, чего у него не было", - говорит она, пишет express.co.uk. Однако вопреки всему этому слухи о том, что Филипп изменял жене, продолжительное время появлялись в информационном пространстве.
Говоря о предполагаемой неверности принца Филиппа, эксперт сказала: "Я думаю, что королева полностью поняла, по какому канату пришлось идти принцу Филиппу, и она немного ослабила свою хватку. Что бы это ни значило в отношении его поведения с женщинами, я не знаю. Он не хотел, чтобы мы знали, и королева не хотела, чтобы мы знали, и, похоже, смирилась со всем, что произошло".
Вывод таков, что никто не знает правду, кроме них самих. Но несмотря на возможную неверность мужа, их брак с Елизаветой был построен на любви, партнерстве и взаимоуважении.
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