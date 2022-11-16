Вместе 73 года: эксперт раскрыл секрет долгого и успешного брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Покойные королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский, прожили в браке долгие 73 года и четыре месяца. Они поженились в 1947 году, овдовела Елизавета в 2021 году, а умерла год спустя - в 2022-м.

Секрет их брака в том, что они любили друг друга, нуждались друг в друге, а еще Филипп понимал, что всем, что у него ест, он обязан своей жене, а она понимала потребность своего мужа в "свободе".

Принцесса Елизавета и принц Филипп, 1947 год / Фото: Associated Press

В пятой серии пятого сезона сериала "Корона", который недавно вышел на экраны, показали, что принц Филипп поддерживал близкие отношения с Пенни Нэтчбулл, несмотря на их 32-летнюю разницу в возрасте. Пенни была среди 30 гостей на похоронах герцога Эдинбургского.

Тесса Данлоп, автор книги "Елизавета и Филипп: история юной любви, брака и монархии", считает, что королева была безумно влюблена в Филиппа и всегда была терпима к его поведению.

Елизавета и принц Филипп / Фото: Associated Press

"Она дала ему стабильность, которой у него никогда не было, она дала ему богатство, которого у него никогда не было. Она дала ему платформу, о которой он не мог и мечтать. Она дала ему все, чего у него не было", - говорит она, пишет express.co.uk. Однако вопреки всему этому слухи о том, что Филипп изменял жене, продолжительное время появлялись в информационном пространстве.

Говоря о предполагаемой неверности принца Филиппа, эксперт сказала: "Я думаю, что королева полностью поняла, по какому канату пришлось идти принцу Филиппу, и она немного ослабила свою хватку. Что бы это ни значило в отношении его поведения с женщинами, я не знаю. Он не хотел, чтобы мы знали, и королева не хотела, чтобы мы знали, и, похоже, смирилась со всем, что произошло".

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

Вывод таков, что никто не знает правду, кроме них самих. Но несмотря на возможную неверность мужа, их брак с Елизаветой был построен на любви, партнерстве и взаимоуважении.

Читайте также: