"Вместе мы сильны": победительница "Холостяка-11" опубликовала пост для украинцев, нуждающихся в помощи

Анна Богдан предложила под своим постом просить помощи и предлагать ее.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" — Анна Богдан — опубликовала в Instagram пост, под которым предложила своим подписчикам просить помощи, кто нуждается в ней, и писать тем, кто может ее оказать.

"Друзья, сейчас у нас с вами нелегкое время, многие украинцы нуждаются в помощи, кто-то остался без родных людей, кто-то инвалидом, кто-то без жилья, возможно, вы в другой стране, возможно, кому-то нужны просто те, кто знает ответ на интересующий вас вопрос, кому-то нужна моральная поддержка, а кто-то нуждается в финансовой помощи, возможно, вы в отчаянии и не знаете, что делать. Если каждый присоединится и хоть одному человеку поможет, это уже будет весомым вкладом, поэтому этот пост оставлю здесь для тех, кому нужна помощь, и для тех, кто в ней нуждается.

Пишите свои истории и просьбы в комментариях. А желающие помочь и кому просто не безразличны судьбы украинцев, заходите в комментарии. Вместе мы сильны!" – написала Анна.

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